Ансамбль Александрова не собирался выступать на «Нашествии»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова не планировал выступать на рок-фестивале «Нашествие», передает ТАСС.

Художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк отметил, что на сегодняшний день выступление не входит в планы коллектива.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщил, что ансамбль Александрова выступит на «Нашествии» вместо артистов, которые отказались выйти на сцену. Среди них – Монеточка, «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». В знак солидарности с коллегами выступать отказалась и группа Distemper.

Музыканты пояснили, что бойкотируют фестиваль из-за сотрудничества организаторов фестиваля с Министерством обороны России и «пропаганды милитаризма».



«Нашествие» состоится с 3 по 5 августа в Тверской области.