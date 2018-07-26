Супруга Башара Асада подарила котенка дочери погибшего в Сирии летчика Марата Ахметшина

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Вчера супруга главы Сирии Башара Асада Асма подарила дочери погибшего в бою в Сирии военного Марата Ахметшина котенка, сообщает ТАСС.

Ахметшин в июне прошлого года в Пальмире вступил в бой с террористами ИГ* и погиб, спасая товарищей; был посмертно удостоен звания Героя России.

В среду Асма Асад почтила память российских и сирийских военных, которые погибли при выполнении боевых задач на территории государства.

Семьи пяти российских военных, погибших в борьбе с терроризмом на территории Сирии, прилетели в Дамаск 23 июля по приглашению Президента Сирии Башара Асада.

После мероприятия супруга Президента побеседовала с гостями из РФ, а также сделала совместную фотографию с ними.

На вопрос, как девочка назовет темно-серого котенка шотландской вислоухой породы, Ралина ответила: «Уголек».

*ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ.