С 1 августа поезда дальнего следования РЖД начнут ходить по местному времени

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Компания «Российские железные дороги» с 1 августа начнет показывать расписание поездов дальнего следования на вокзалах по местному времени, сообщает RT.

Данные о времени прибытия и отправления поездов будут отображаться на всех временных указателях, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени.

Местное время будет указываться и в бланках железнодорожных билетов, отправляющихся позднее 1 августа.

До начала августа во всех объявлениях, а также на билетах указывалось местное время.