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Татар-информ

26 июля 2018, 08:44

Общество

С 1 августа поезда дальнего следования РЖД начнут ходить по местному времени

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Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Местное время будет указываться и в бланках железнодорожных билетов, отправляющихся позднее 1 августа.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Компания «Российские железные дороги» с 1 августа начнет показывать расписание поездов дальнего следования на вокзалах по местному времени, сообщает RT. 

Данные о времени прибытия и отправления поездов будут отображаться на всех временных указателях, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени. 

Местное время будет указываться и в бланках железнодорожных билетов, отправляющихся позднее 1 августа. 

До начала августа во всех объявлениях, а также на билетах указывалось местное время.

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