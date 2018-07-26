Головин переходит в «Монако»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В среду вечером вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что вице-чемпионы Франции и ЦСКА достигли договоренности о переходе российского полузащитника Александра Головина, сообщает РИА Новости.

Головин подпишет с новым клубом контракт на пять лет и будет зарабатывать почти 2 млн евро в год.

Весной до начала ЧМ-2018 Головин вместе с ЦСКА выступал в плей-офф Лиги Европы. Игру 22-летнего полузащитника отметили многие ведущие футбольные специалисты. В результате завершившегося розыгрыша Лиги Европы Головин вошел в число лучших молодых игроков второго по значимости европейского турнира.

На мундиале, проходившем в России этим летом, Головин был одним из лидеров российской сборной, а также занял третье место в списке футболистов, признанных главными открытиями ЧМ-2018.