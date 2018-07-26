Глава ЕК подарил Трампу фотографию с кладбищем

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подарил американскому лидеру Дональду Трампу фотографию военного кладбища, сообщает РБК.

По словам Юнкера, на подаренном снимке изображено кладбище в Люксембурге, где похоронен генерал США Джордж Паттон. «Дорогой Дональд, давайте вспомним нашу общую историю», — написано было в подписи к фотографии.

25 июля в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Юнкера, в результате которой стороны договорились работать над установлением нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и субсидий на промышленные товары, не относящиеся к автомобилестроению.