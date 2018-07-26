Израильские военные уничтожили позицию ИГ* в Сирии

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 25 июля израильские военные силы ответным ударом уничтожили огневую позицию ИГ* на территории Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что около 21.30 боевики ИГ* подвергли ракетному обстрелу израильскую территорию из района Шаджара и Нафа, таким образом пытаясь спровоцировать удар израильских сил по позициям сирийской правительственной армии.
Российская сторона поблагодарила руководство армии Израиля «за уничтожение боевиков», а также «предотвращение крупной провокации террористов».
*ИГ, ИГИЛ — террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России.