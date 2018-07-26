Трамп и делегация ЕС запустили «новую фазу в отношениях»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и ЕС запустили «новую фазу в отношениях», сообщает РБК.

По словам Трампа, стороны договорились работать над установлением нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и субсидий на промышленные товары, которые не относятся к автомобилестроению.

Также американский лидер считает, что данные переговоры призваны «снять» вопрос о пошлинах на импорт европейской стали и алюминия в Соединённые Штаты и вопрос об ответных пошлинах на импорт товаров из США в ЕС.

В своем Twitter Трамп написал о теплых взаимоотношениях страны и Евросоюза. Стороны «любят друг друга», приводит слова американского Президента RT.

25 июля в Вашингтоне прошла встреча Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.