Израиль назвал имя сбившего сирийский военный самолет человека

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Сирийский истребитель Су-22 был сбит противоракетным комплексом Patriot 138 батальона, находящегося под командованием капитана Ор Нааман, сообщают «Известия» со ссылкой израильское издание.

Под ее руководством также ранее был сбит беспилотник, который рухнул в озеро Кинерет, пишет The Jerusalem Post.

24 июля армия Израиля уничтожила сирийский военный самолет Су-22, заявив, что истребитель вторгся в воздушное пространство страны. В пресс-службе армии подчеркнули, что они пытались связаться с экипажем, но не получили ответа.

Сирийская сторона назвала инцидент «агрессивной вылазкой», которая свидетельствует о покровительстве Израиля террористам.

Ранее сообщалось, что Израиль рассказал о реакции России на сбитый Су-22 ВВС Сирии.