Встреча в Минске по Донбассу сорвалась из-за опоздавшего представителя Украины

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Представитель Украины Ирина Геращенко сорвала заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которое должно было пройти в Минске, сообщает RT со ссылкой на представителя ЛНР Ольгу Кобцеву.

Кобцева рассказала, что Геращенко опоздала на встречу в Минске на час, а после своего прибытия начала «выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам».

Попытки вернуть деятельность в конструктивное русло не увенчались с успехом, отметила представитель. По ее словам, Геращенко оскорбила представителя ДНР Дарью Морозову, после чего покинула зал заседания.