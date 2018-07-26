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Татар-информ

26 июля 2018, 06:26

Политика

Российское посольство о новой «крымской декларации» США: Ничего нового не услышали

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«Крымская декларация» гласит о том, что США не признает присоединения Крыма к России.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). «Крымская декларация» Соединенных Штатов свидетельствует о том, что Вашингтон живет в «иной реальности», сообщает РБК со ссылкой на сообщение российского посольства в Facebook.

Дипмиссия отметила, что Государственный департамент США с такими заявлениями выступает каждый квартал, и в этот раз ничего нового российская сторона тоже не услышала. 

В дипмиссии также подчеркнули, что США пытаются оперировать международными правовыми актами, в которых содержатся положения о праве народов на самоопределение, однако те же принципы легли в основу присоединения Крымского полуострова к России. 

25 июля государственный секретарь США Майк Помпео заявил о непризнании Вашингтоном воссоединения Крыма и России. Украинский Президент Петр Порошенко поприветствовал данное решение.

Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 году в результате референдума.

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