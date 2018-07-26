В 49-м микрорайоне Нижнекамска будет заселен 80-квартирный дом

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 80-квартирный жилой дом № 49-2 в 49-м микрорайоне Нижнекамска получил заключение о соответствии объекта всем требованиям технических регламентов и проектной документации, которое выдала Инспекция Госстройнадзора РТ. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Инвестором строительства выступает ГЖФ при Президенте РТ, техническим заказчиком и подрядчиком — ООО «Жилищная инвестиционная компания — НК». В настоящее время готовится обращение в исполком Нижнекамска на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Всего в 49-м микрорайоне планируется построить более 20 домов. Дом № 49-2 стал пятым по счету, в который вскоре заселятся участники программы соципотеки.

В новом доме 10 этажей, два подъезда, общая площадь квартир составляет около 3800 кв.м.

Также в высокой степени готовности в микрорайоне находятся еще три дома: 80-квартирный дом № 49-17, 160-квартирный дом № 49-18 и 80-квартирный дом № 49-19.

С начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым ГЖФ при Президенте РТ, по республике введено в эксплуатацию 104 объекта на 2 тыс. 831 квартиру площадью 154 тыс. кв. м., включая 160-квартирный соципотечный дом в 49-м микрорайоне Нижнекамска.