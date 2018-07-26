В Мамадышском районе готовится к заселению 30-квартирный дом

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 30-квартирный дом № 18 по улице Школьная в поселке совхоза «Мамадышский» Мамадышского района получил заключение о соответствии объекта всем правилам и нормам технических регламентов, СНиПов и проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Заключение выдала Инспекция Госстройнадзора РТ. Инвестор-застройщик — ГЖФ при Президенте РТ — готовит обращение в исполком Мамадышского района на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В новом доме, построенном по программе арендного жилья, пять этажей и два подъезда, общая площадь — порядка 1800 кв. м. Технический заказчик объекта — ООО «СК «ГИПС», подрядчик — ЗАО «Стройсервис».

С начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым ГЖФ при Президенте РТ, в республике введено в эксплуатацию 104 объекта на 2 тыс. 831 квартиру площадью 154 тыс. кв. м.

В 30-квартирный арендный дом в поселке совхоза «Мамадышский» Мамадышского района в феврале заселились врачи и сотрудники органов внутренних дел.