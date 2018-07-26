Главное
Отцы Ново-Савиновского района Казани задолжали детям 100 млн рублей алиментов

Татар-информ

26 июля 2018, 06:40

Общество

В Мамадышском районе готовится к заселению 30-квартирный дом

Рекомендуем

В новом доме, построенном по программе арендного жилья, пять этажей и два подъезда, общая площадь — порядка 1800 кв. м.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 30-квартирный дом № 18 по улице Школьная в поселке совхоза «Мамадышский» Мамадышского района получил заключение о соответствии объекта всем правилам и нормам технических регламентов, СНиПов и проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.  

Заключение выдала Инспекция Госстройнадзора РТ. Инвестор-застройщик — ГЖФ при Президенте РТ — готовит обращение в исполком Мамадышского района на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

В новом доме, построенном по программе арендного жилья, пять этажей и два подъезда, общая площадь — порядка 1800 кв. м. Технический заказчик объекта — ООО «СК «ГИПС», подрядчик — ЗАО «Стройсервис».

С начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым ГЖФ при Президенте РТ, в республике введено в эксплуатацию 104 объекта на 2 тыс. 831 квартиру площадью 154 тыс. кв. м.   

В 30-квартирный арендный дом в поселке совхоза «Мамадышский» Мамадышского района в феврале заселились врачи и сотрудники органов внутренних дел. 

Реклама

Следующая новость

Супруги с 55-летним стажем из Верхнеуслонского района внесены в книгу «Почетные юбиляры района»
Новости дня
08:30
Головин переходит в «Монако»
08:14
Основатель Facebook потерял 17 млрд долларов из-за квартального отчета
08:00
В 49-м микрорайоне Нижнекамска будет заселен 80-квартирный дом

В новом доме 10 этажей, два подъезда, общая площадь квартир составляет около 3800 кв. м.

07:50
Глава ЕК подарил Трампу фотографию с кладбищем
07:36
Израильские военные уничтожили позицию ИГ* в Сирии
07:20
Трамп и делегация ЕС запустили «новую фазу в отношениях»
07:04
Израиль назвал имя сбившего сирийский военный самолет человека
06:54
Встреча в Минске по Донбассу сорвалась из-за опоздавшего представителя Украины
06:40
В Мамадышском районе готовится к заселению 30-квартирный дом

В новом доме, построенном по программе арендного жилья, пять этажей и два подъезда, общая площадь — порядка 1800 кв. м.

06:26
Российское посольство о новой «крымской декларации» США: Ничего нового не услышали
06:12
В Белом доме назвали дату новой встречи Трампа и Путина
05:18
Водолазы очистят дно площадью 5 тыс. кв. метров на озере Изумрудное

В рамках мероприятия также пройдет экоквест «Следы присутствия», направленный на развитие у граждан бережного отношения к природе.

04:55
Спортсменка из Казани взяла «серебро» первенства Европы по бадминтону среди глухих

Европейские соревнования по бадминтону среди глухих проводились впервые.

03:44
В Лаишевском районе РТ капремонт школы и детсада выполнен на 90 процентов

Ремонт начался в феврале текущего года, сдача объектов планируется в начале августа.

03:05
На пятом этапе «Шелкового пути» неожиданно победил Антон Шибалов

В генеральной классификации лидером остается Дмитрий Сотников.

02:50
В Заинском районе мамы-декретницы могут бесплатно получить новую специальность

Заинские мамы-декретницы могут бесплатно получить новую специальность, пройти переподготовку или повысить свою прошлую квалификацию.

01:22
К промышленной площадке Зеленодольска поведут газ, канализацию и воду

На строительство коммуникаций выделено 120 млн рублей.

00:16
В Елабуге построят новое здание ГИБДД

На строительство нового здания на улице Чапаева потратят 28 млн рублей.

25.07 23:52
Пламенем зажигалок и фонарями смартфонов казанцы выбирают лучший российский шорт

В Казани стартовали показы Всемирного фестиваля уличного кино Александра Щерякова, в финал которого попали работы 16 молодых российских режиссеров.

25.07 23:39
В Лаишевском районе РТ очистили от мусора берег Камы

В традиционной природоохранной акции приняли участие как взрослые, так и дети.

25.07 23:22
Супруги с 55-летним стажем из Верхнеуслонского района внесены в книгу «Почетные юбиляры района»

В честь юбилея совместной жизни имена супругов Рачковых внесены в книгу «Почетные юбиляры района», где они поставили свои подписи.

25.07 23:12
В Чистополе стартует фестиваль палаточных лагерей для детей и подростков

За восемь лет существования фестиваля «Звездный десант – новая волна» его посетили свыше восьми тысяч участников.

25.07 22:56
Челнинские футболистки взяли «серебро» всероссийского турнира

Анастасия Кадыльская забила на турнире 24 гола и стала лучшим бомбардиром.

25.07 22:48
Гарри Поттер поможет детям научиться программировать
25.07 22:34
В Тукаевском районе снизилась рождаемость и смертность

В первом полугодии прошлого года родилось 229 детей, в текущем году за аналогичный период зарегистрировано рождение 161 ребенка.

События