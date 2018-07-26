В ИА «Татар-информ» расскажут об итогах работы Татарстанской таможни за первое полугодие

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 26 июля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Татарстанской таможни за первое полугодие. А также нововведениям в таможенных процедурах и правилам перемещения посылок из заграницы.

В мероприятии примет участие начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

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