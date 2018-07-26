В Лаишевском районе РТ капремонт школы и детсада выполнен на 90 процентов

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе РТ завершается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы и детского сада «Пчелка» села Среднее Девятова, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



Работы на сегодняшний день выполнены на 90 процентов. Ремонт начался в феврале текущего года, сдача объектов планируется в начале августа.



Дети села Среднее Девятово и проживающие в близлежащих селах с 1 сентября будут учиться и воспитываться в современных и комфортных условиях.



Ремонт осуществлен по республиканской программе. В текущем году будут отремонтированы еще восемь учреждений Лаишевского района.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на ремонт школ и детсадов в Заинском районе выделили восемь миллионов рублей.