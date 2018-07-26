В Заинском районе мамы-декретницы могут бесплатно получить новую специальность

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Заинский Центр занятости населения организовал в районе профессиональную подготовку молодых мам и переподготовку по профессиям, востребованным на рынке труда, сообщает «Заинск-информ».



Заинские мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут бесплатно получить новую специальность, пройти переподготовку или повысить свою прошлую квалификацию.

Цель обучения – обновление имеющихся знаний, а также получение новых умений и навыков.

Десять женщин города уже завершили обучение. На протяжении одного месяца с 18 июня по 13 июля мамы в декрете осваивали программу «1С: Предприятие». На днях они получат удостоверения о повышении квалификации. Занятия для них проводили педагоги Набережночелнинского колледжа инноваций, менеджмента и бизнеса.