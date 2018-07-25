В исполкоме Казани обсудили государственно-частное партнерство с делегацией ООН

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Сегодня в исполкоме Казани на встрече с делегацией Европейской экономической комиссии ООН была поднята тема государственно-частного партнерства и реализации проектов с использованием этого инструмента. Об этом сообщается на портале мэрии Казани.

Начальник секции сотрудничества и партнерства отдела экономического сотрудничества и торговли Европейской экономической комиссии ООН Джеффри Гамильтон рассказал, что делегация прибыла в столицу Татарстана по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова.

По его словам, помимо отчета по итогам поездки будет составлена дорожная карта. «Наша задача — обнаружить сферы применения инструмента государственно-частного партнерства и найти способы сделать его еще более эффективным в Татарстане», — сказал Гамильтон.

Замруководителя исполкома Ильдар Шакиров поприветствовал экспертов и в качестве примера реализованного государственно-частного партнерства рассказал о Клинике диализа, Кремлевской набережной, проектах в области ЖКХ и образования.

Также планируется совершенствование системы сбора, перемещения и утилизации отходов, добавил Шакиров.