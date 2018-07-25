Представитель Украины сорвала заседание по Донбассу в Минске

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Представитель Украины Ирина Геращенко сорвала заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает RT со ссылкой на Луганский информационный центр.

Как рассказала представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева, Геращенко опоздала на встречу в Минске на час и начала выступление с антироссийской риторики, не имеющей отношения к обсуждаемым вопросам.

По словам Кобцевой, попытки «вернуть работу в конструктивное русло» не увенчались успехом, столкнувшись с непониманием со стороны представителя Киева.

Представитель ЛНР добавила, что Геращенко оскорбила представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарью Морозову и покинула заседание.