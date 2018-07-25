За увольнение в предпенсионном возрасте хотят ввести уголовную ответственность

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Перед началом реализации пенсионной реформы Министерство труда и социальной защиты России предлагает усилить ответственность работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста вплоть до уголовной. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленный ведомством документ.

Защиту трудовых прав лиц предпенсионного возраста планируется сделать одним из ключевых показателей эффективности государственных инспекций по труду. Весь переходный период они должны будут проводить целевые проверки по соблюдению трудовых прав этих людей, отмечает издание.

Также Минтруд собирается обязать предпринимателей сообщать службам занятости об увольнении человека предпенсионного возраста инициативе работодателя или по соглашению сторон, а службы занятости – информировать Государственную инспекцию по труду и помогать уволенным в трудоустройстве. Кроме того, предлагается организовать специальные горячие линии для мониторинга нарушений прав пожилых работников.

Помимо этого, пожилым безработным собираются платить повышенное пособие по безработице и обучать востребованным навыкам и компетенциям, а также помогать им в создании собственного бизнеса.

Разработанный Минтрудом проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан уже в июле будет представлен Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пояснил представитель министерства.