Израиль рассказал о реакции России на сбитый Су-22 ВВС Сирии

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Россия выразила протест Израилю после уничтожения израильскими военными сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22. Об этом со ссылкой на информированный источник пишет газета Maariv, передает РБК.

По информации издания, в ответ израильская сторона предоставила РФ доказательства того, что самолет ВВС Сирии пересек границу между двумя государствами.

Пока официальное подтверждение информации о выраженном Россией протесте от любой из сторон отсутствует.

Накануне Армия обороны Израиля отчиталась, что вылетевший с авиабазы T4 в провинции Хомс сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 был уничтожен двумя зенитными ракетами Patriot после того, как проник в израильское воздушное пространство на 2 км. Позднее стало известно, что управлявший им полковник ВВС САР Омран Мури погиб при крушении.

Сирийская сторона настаивает, что самолет наносил удары по позициям террористов в долине реки Ярмук, оставаясь в воздушном пространстве страны.