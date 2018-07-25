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Алексей Анисимов

25 июля 2018, 20:19

ОбществоСпорт

Хоккеист «Ак Барса» Бурмистров передал эстафету VedroChallenge Президенту Татарстана

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Рустам Минниханов давно увлекается хоккеем и принимает участие в выставочных матчах.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров передал эстафету VedroChallenge Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Соответствующий ролик хоккеист опубликовал в своем Instagram’е.

Флешмоб VedroChallenge запустил экс-хоккеист «Ак Барса» Григорий Панин – целью является броском клюшки отправить шайбу в ведро, записав весь процесс на видео и выложив впоследствии в Сеть.

Именно Панин передал эстафету Бурмистрову, который затем «бросил вызов» Рустаму Минниханову – Президент Татарстана давно увлекается хоккеем и принимает участие в выставочных матчах. 

 

Принял эстафету от @panin_57 #vedroChallenge в жилете 16кг , после 10км 😂😂😂 Передаю @rusminnikhanov @orlov_09 @yak44 p.s. Танец от @kuras_h

Публикация от alexburmi (@alexburmi91)

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