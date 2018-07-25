Хоккеист «Ак Барса» Бурмистров передал эстафету VedroChallenge Президенту Татарстана

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров передал эстафету VedroChallenge Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Соответствующий ролик хоккеист опубликовал в своем Instagram’е.

Флешмоб VedroChallenge запустил экс-хоккеист «Ак Барса» Григорий Панин – целью является броском клюшки отправить шайбу в ведро, записав весь процесс на видео и выложив впоследствии в Сеть.

Именно Панин передал эстафету Бурмистрову, который затем «бросил вызов» Рустаму Минниханову – Президент Татарстана давно увлекается хоккеем и принимает участие в выставочных матчах.