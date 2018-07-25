Виталий Волынченко: «От матча к матчу команда все лучше справляется с волнением»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женской сборной России по пляжному гандболу Виталий Волынченко после победы над сборной США на чемпионате мира отметил, что его команда от матча к матчу лучше сплавляется с волнением.

В третьем матче группового этапа чемпионата мира россиянки разгромили команду США в двух партиях.

«Мы настраивали девочек на то, что матч против нас для американок – последний шанс продолжить борьбу за медали. Так и получилось: поначалу была упорная борьба, но затем мы потихоньку стали набирать обороты. Хорошо смотрелись как в защите, так и в нападении. Были, конечно, ошибки, но постараемся от этого избавиться. Думаю, от матча к матчу девочки все лучше справляются с волнением. Все-таки большая ответственность – чемпионат мира, тем более домашний. Улучшение в игре команды есть, надеемся в следующих играх показать ещё более содержательный гандбол», – подчеркнул специалист.

Также Волынченко прокомментировал соперников своей команды по второму групповому этапу, которыми стали команды Норвегии, Дании и Вьетнама. «Это серьезные команды, Норвегия, например, является действующим чемпионом Европы. Мы в прошлом году проиграли им в четвертьфинале турнира, постараемся вернуть этот должок. Дания тоже очень серьезный соперник. Ну и Вьетнам – интересные представители Азии, думаю, игра с ними получится интересной», – добавил тренер.

Женская сборная России вышла в основной раунд чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани – там российские девушки сыграют против команд Дании, Норвегии и Вьетнама. Матчи основного раунда пройдут 26 и 27 июля.