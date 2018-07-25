Кристина Кожокарь: «В каждом матче чемпионата мира будем выкладываться на полную»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок женской сборной России по пляжному гандболу Кристина Кожокарь после матча группового этапа против сборной США отметила, что ее команда не ожидала таковой легкой победы.

В матче против дебютанток чемпионата мира россиянки выиграли два периода с более чем двукратным преимуществом в счете.

«Мы стремимся пройти как можно дальше, показать достойную и красивую игру. У нас была нелегкая группа, но мы будем брать силы откуда только можно и выкладываться на полную. Здесь нет слабых команд, каждая из них – не подарок: можно выиграть у сильной команды, но проиграть при этом слабой. Именно поэтому мы не ждали, что в матче против сборной США все сложится так легко для нас. Мы выходили играть на победу, у нас не было других вариантов», – отметила Кожокарь.

Женская сборная России вышла в основной раунд чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани – там российские девушки сыграют против команд Дании, Норвегии и Вьетнама. Матчи основного раунда пройдут 26 и 27 июля.