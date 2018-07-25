Игорь Неклюдов: «Победа над Бразилией придаст нам сил в борьбе за плей-офф»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Гандболист сборной России Игорь Неклюдов после победы над командой Бразилии на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани подчеркнул, что этот успех может придать россиянам уверенности в борьбе за место в плей-офф.

В матче группы D сборная России обыграла бразильцев, которые являются четырехкратными чемпионами мира, в двух периодах.

«Мы настраивались на этот матч очень серьезно, для нас это был своеобразный финал группового этапа. Все выложились, каждый старался показать свою лучшую игру. Думаю, у нас это получилось на 99 процентов – мы показали, на что мы способны. Немного накопилась усталость, тем более сегодня мы играли против защитников мирового класса. Было тяжело, но мы менялись, давали друг другу отдыхать. Этот матч может придать нам уверенности перед следующим раундом. Мы можем играть и побеждать, в будущем нам будет это на руку», – отметил игрок.

Сам Неклюдов в этом матче сыграл чуть менее результативно, чем в двух первых играх своей команды на чемпионате мира. «Была защита совсем другая, более опытная, чем у предыдущих команд. Плюс бразильцы наверняка просматривали наши игры, и я уже сам понимал, что мне надо играть больше на команду, чем брать на себя. Где-то получилось, где-то нет, но я старался все делать для команды», – пояснил гандболист.

За выход в плей-офф мужской сборной России предстоит побороться с командами Катара, Омана и Дании – матчи основного раунда чемпионата мира в Казани пройдут 26 и 27 июля.