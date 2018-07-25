Владимир Полетаев: «В матче с Бразилией мы больше хотели победить»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер мужской сборной России по пляжному гандболу Владимир Полетаев после победы над бразильцами на чемпионате мира в Казани заявил, что на первый план в этой игре вышли настрой и желание победить.

Россияне обыграли команду Бразилии в двух периодах и со второго места в группе D вышли в основной раунд чемпионата мира. Победа российской команды над четырехкратными чемпионами мира стала одной из главных сенсаций группового этапа.

«Ребята сыграли здорово, выполнили все то, о чем мы их просили на разборе игры. Конечно, без ошибок не обошлось, но мы сделали то, что планировали. Плюс был запредельный настрой. Играть с такой командой всегда приятно, все на нее настраиваются по-особенному. Мы сегодня больше хотели победить. Во втором периоде соперник нас почти догнал, но никакого страха не было. Бразильцы заставляли нас ошибаться, нам нужно было просто успокоиться и не спешить. Мы чуть подкорректировали наши действия, забили свое и довели матч до победы», – отметил Полетаев.

За выход в плей-офф мужской сборной России предстоит побороться с командами Катара, Омана и Дании – матчи основного раунда чемпионата мира в Казани пройдут 26 и 27 июля.