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Татар-информ

25 июля 2018, 19:22

Экономика и финансы

На ремонт Казанского порохового завода потратят более 331 миллиона рублей

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Фото: Александр Эшкинин

Источником финансирования станет трансферт из бюджета Татарстана.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). На реконструкцию Казанского порохового завода для создания модульного производства нитратов целлюлозы и порохов потратят более 331 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

На выделенные средства на территории завода должно быть построено нежилое помещение. Источником финансирования станет трансферт из бюджета Татарстана. Закрытый аукцион назначен на 31 июля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Казанском пороховом заводе за 21,6 млн рублей отремонтируют железнодорожные пути.

До этого Министерство промышленности и торговли России приняло решение о перемещении порохового завода из Казани в удмуртский Кизнер, где ранее производилось уничтожение химических боеприпасов. 

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