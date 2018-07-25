Навас продлил контракт с «Рубином» на один год

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Испанский защитник Сесар Навас на один год продлил контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Предыдущий контракт с футболистом перестал действовать 30 июня. Навас не полетел с «Рубином» на первый сбор в Сербию, но затем присоединился к клубу в Австрии.

Сесар Навас выступал за «Рубин» с марта 2009-го по июль 2015 года и с августа 2017 года. В перерыве испанец играл в «Ростове».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «Рубин» вернулся Александр Бухаров.