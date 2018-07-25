(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Житель Краснодара получил год условно за драку с татарстанским инспектором ГИБДД, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале апреля трое пьяных мужчин решили покататься на автомобиле. За руль «Жигулей» 7-й модели сел 33-летний житель Краснодарского края. Веселая компания ехала по дороге из Марий Эл в сторону Казани, когда на выезжающую на встречку машину обратил внимание экипаж ДПС. Они попытались остановить «семерку», но водитель проигнорировал требования инспектора и на большой скорости рванул в сторону Васильево.



Началась гонка. «Жигули» удалось остановить только рядом с жилыми домами поселка. Пьяная компания выскочила из салона авто и попыталась убежать.

Инспектор ГИБДД схватил водителя легковушки за одежду, но тот обхватил представился власти сзади и повалили на землю.

«Беглеца» задержали. Свою вину он признал полностью.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно.

