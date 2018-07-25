Россиянки обыграли американок на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России обыграла команду США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по пляжному гандболу, который проходит в Казани с 24 по 29 июля.

Американки в этом году дебютировали на чемпионатах мира и проиграли два предыдущих матча в группе, поэтому серьезной борьбы на главном корте Центра пляжных видов спорта не получилось. В первом периоде россиянки набросали соперникам целых 24 очка, получив в ответ всего десять.

После перерыва ситуация на площадке не изменилась: сборной США явно не хватало опыта участия в крупных турнирах, поэтому хозяйки турнира без проблем добились убедительной победы. 20:8 во втором периоде и 2:0 в матче – в следующем раунде сборная России сыграет с командами Дании, Норвегии и Вьетнама.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Женщины, группа C. Третий тур.

Россия – США – 2:0 (24:10, 20:8).

Казань, Центр пляжных видов спорта.