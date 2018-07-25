(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Мензелинске проходят соревнования среди пожарных, сообщает газета «Мензеля».

40-е Республиканские соревнования среди звеньев газодымозащитной службы, посвященные памяти пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей, проходят на базе ПСЧ №112 в Мензелинске.

Всего в соревнованиях принимают участие 18 команд со всей республики. В течение двух дней пожарные будут бороться за звание «лучших из лучших».

Сегодня прошел первый этап состязаний, где огнеборцы проявили свои навыки в прохождении лабиринта и полосы препятствий, спасли из задымленного помещения пострадавших, преодолели эстакаду и померились в меткости в стрельбе по мишеням.

После физических нагрузок пожарным пришлось поработать «головой». Конкурсное жюри проверило у огнеборцев знание теории.

Второй этап состязаний пройдет завтра.