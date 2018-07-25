Нижнекамские врачи устроили посвященный мужскому здоровью флешмоб

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Сотрудники Нижнекамской центральной районной больницы приняли участие во флешмобе, выпустив в небо 50 белых шаров, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



В Татарстане текущий год объявлен Годом мужского здоровья. Медработники Нижнекамска сняли социальный ролик, который скоро будет готов к просмотру.



По словам врачей, именно в 50 лет мужчины начинают особенно чувствовать проблемы со здоровьем. Хотя появляются они гораздо раньше при неправильном питании, образе жизни и стрессах.





На видео сотрудницы нижнекамской больницы призвали мужчин Нижнекамска вспомнить о своем здоровье, а врачи-мужчины еще раз напомнили о том, как не пропустить болезнь.

Главный врач НЦРМБ Хабибулла Ахмедов уверен, что мужчинам необходимо помогать в вопросах здоровья. Если для женщин есть женские консультации, то для мужчин нет специализированных медицинских учреждений. Поэтому, по словам врача, нужно напоминать людям, что все взаимосвязано и что чем больше здоровых мужчин, тем здоровее нация.

Каждый второй мужчина после 50 лет страдает аденомой простаты. В год почти 1,5 тыс. жителей Нижнекамска ставят на учет с предраковыми состояниями.