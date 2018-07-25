Президентом Федерации водного поло Татарстана стал Владимир Циома

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Заместитель главы СУ СКР по Татарстану Владимир Циома сменил на посту президента Федерации водного поло РТ заместителя министра по делам ГО и ЧС республики Ильхама Насибуллина. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Решение об отставке прежнего президента и избрании нового было принято на прошедшем в Казанской академии тенниса внеочередной выборной конференции федерации.

Участвовавшие в ней десять из 13 членов организации единогласно поддержали кандидатуру Циомы на пост ее президента.

Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов среди главных достижений Насибуллина на покидаемом им посту назвал принятие Концепции развития водного поло в Татарстане с 2018-го по 2022 год.

Двукратный призер Олимпийских игр, депутат Государственной Думы ФС РФ Ирек Зиннуров в своем выступлении отметил, что в регионе создана необходимая база для развития всех водных видов спорта.