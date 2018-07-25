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Татар-информ

25 июля 2018, 22:48

Hi-Tech

Гарри Поттер поможет детям научиться программировать

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Компания Kano представила образовательный набор Harry Potter Kano Coding Kit.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). «Волшебная палочка» Гарри Поттера поможет детям научиться программировать, сообщает агентство Bloomberg.

Британская компания Kano представила образовательный набор Harry Potter Kano Coding Kit, предназначенный для обучения детей программированию. Комплект включает «волшебную палочку» и программное обеспечение, совместимое с iOs, Android и PC.

«Палочка» считывает движения руки ребенка и передает данные по Bluetooth на компьютер или другой гаджет. Благодаря этому дети могут применить знаменитые заклинания «Вингардиум Левиоса» и «Остолбеней» для перемещения и редактирования частей кода.

В качестве языка программирования выбран JavaScript, за его популярность и относительную простоту. В продаже новинка должна появиться уже в октябре.

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