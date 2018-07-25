Полтысячи волонтеров-спасателей дежурят на реках и озерах Татарстана

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Татарстане полтысячи волонтеров Общества спасения на водах (ОСВОД) дежурят на пляжах и в местах массового отдыха у воды. Сегодня в центре Главной Инспекции по маломерным судам республики 140 волонтеров получили удостоверения матросов-спасателей.

Как рассказал главный госинспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов, в этом году ГИМС аттестует уже вторую партию общественников. Правда в первый раз их было почти в четыре раза меньше – всего 40 человек.

«Сегодня мы проводим плановую подготовку членов ОСВОД республики по квалификации "матрос-спасатель". Они уже изучили теорию в методическом центре МЧС, и сейчас у них проходят практические занятия. В основном, в ОСВОД входят инструкторы по плаванию, преподаватели физкультуры, но членом этого общества может быть любой гражданин, вне зависимости от того, где он работает. Главное, чтобы он болел душой за безопасность людей», – отметил Юрий Венедиктов.

Подобные мероприятия в ГИМС начали проводить только в этом году. Решение о расширении штата волонтеров было принято в апреле 2018 года на совете безопасности под руководством Президента Республики Татарстан.

«В республике 251 место массового отдыха, на которых нет спасательных постов. Мы планируем распределить спасателей на этих объектах и создать там посты. Муниципальные районы будут оснащать их средствами спасения», – добавил Венедиктов.

Как отметил инспектор, в этом году было создано 33 муниципальных поста, но работа в этом направлении еще не окончена. Президент республики держит этот вопрос под личным контролем.

Сегодня новоиспеченных спасателей обучили приемам спасения вплавь и транспортировке тонущего на сушу. Также им рассказали, как освободиться от захвата, когда тонущий человек в панике начинает топить своего спасителя. По окончанию обучения общественники получили удостоверения.

«В каждом районе республике работает порядка 20 спасателей ОСВОД, но имеющих удостоверение матроса-спасателя значительно меньше. Все они дежурят на водных объектах в свободное от работы время и не получает за это зарплату. Но мы над этим работаем. ОСВОД, как структура Республики Татарстан, сейчас на этапе становления», – рассказал председатель ОСВОД РТ Вадим Трофимов.

Изначально общество появилось в Казани в 2008 году. Затем «столичный» опыт распространился по всей республике.

По данным МЧС РТ с начала 2018 года на воде произошло 82 происшествия. Спасти удалось 54 человека, из них 3 ребенка. В спасательных операция участвовали волонтеры и аттестованные спасатели.

