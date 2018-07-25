Альфия Когогина: Процесс обучения родному языку важно сделать интересным.

(Набережные Челны, 25 июля, «Татар-информ»). Заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы ФС РФ Альфия Когогина прокомментировала принятые нижней палатой парламента поправки к закону «Об образовании».

«Данный законопроект вызвал опасения у людей, которые переживали, что изучение родных языков будет вынесено на периферию школьной программы или вовсе пропадет из нее. После широкого общественного обсуждения на площадке Думы проект закона был нами доработан с учетом позиций граждан и региональных парламентов», – заявила парламентарий.

Согласно новелле, в обязательной школьной программе будут присутствовать и русский язык, и родной язык, а вот выбор родного языка будет осуществляться по заявлению родителей школьника. Таким образом, изучать татарский, чувашский, удмуртский, чеченский и другие языки можно в качестве обязательного родного, но в то же время у родителей и школьника сохраняется возможность выбрать для изучения в качестве родного языка и русский, подчеркнула депутат.

«Сейчас очень важно Министерству просвещения и его региональным подразделениям сформировать интересные и качественные образовательные программы, подготовить учебники по родному языку и провести работу с детьми и их родителями по мотивации к изучению родных языков», – заключила Когогина.