Сборная России обыграла Бразилию на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по пляжному гандболу обыграла команду Бразилии на чемпионате мира, который проходит в Казани с 24 по 29 июля.

Матчем против четырехкратных чемпионов мира россияне завершали групповой этап турнира – хозяевам нужна была победа, чтобы упрочить свои позиции в группе и получить в четвертьфинале более слабого соперника.

Сборная России начала игру максимально внимательно, тогда как бразильцам не везло – несколько раз из убойных позиций они атаковали мимо ворот. Впрочем, к середине первого периода южноамериканцы сократили разрыв в счете до минимума. Выровнять положение им не позволил голкипер россиян Антон Заболотский, вытащивший сложный мяч. В следующей атаке двухочковый забил лидер российской сборной Роман Калашников, по сути, решив исход периода – победа хозяев со счетом 16:13.

После перерыва подопечные Владимира Полетаева за счет самоотдачи и концентрации вновь создали себе отрыв, который едва не растеряли – несколько необязательных ошибок могли стоить россиянам победы в матче. Но где-то сборной России повезло, пару мячей парировал Заболотский, а бразильцы занервничали: опытнейший Джил Пиреш, за плечами которого шесть финалов чемпионатов мира, в нужный момент не реализовал шестиметровый. Хозяева сумели в концовке матча взять игру под контроль и уверенно довести ее до победы.

Сборная Бразилии, которую считали одним из фаворитов турнира, потерпела уже второе поражение в группе – накануне бразильцы в серии буллитов уступили шведам.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Мужчины, группа D. Третий тур.

Бразилия – Россия – 0:2 (13:16, 20:23).

Казань, Центр пляжных видов спорта.