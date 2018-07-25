Конкурсная комиссия высоко оценила готовность хозяйств Нурлатского района к уборке урожая

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Сегодня готовность уборочно-транспортного комплекса хозяйств Нурлатского района оценили в рамках республиканского конкурса, пишет местная газета «Дружба».

В состав конкурсной комиссии вошли представители Минсельсхозпрода РТ, специалисты районного Управления сельского хозяйства, филиалов Россельхознадзора, Гостехнадзора и других структур. В приемке техники принял участие и глава исполкома района Алмаз Ахметшин.

В этом году в Нурлатском районе площадь зерновых составляет более 34 тыс. гектаров. На данный момент вся уборочная техника готова, во многих хозяйствах уже приступили к уборочным работам. Для механизаторов предусмотрены премии как на районном, так и на республиканском уровне. В этом году, как и в прошлом, лучшие комбайнеры республики могут рассчитывать на премию Президента РТ.

Комиссия дала высокую оценку готовности хозяйств к уборочным работам.