На могилах ученых на Арском кладбище Казани появились QR-коды

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). На Арском кладбище Казани у могил светил медицины появились информационные таблички с QR-кодами. С помощью мобильных устройств, считав такой код, посетители получают ссылку на веб-страницу с биографией захороненного.

«Начали мы с проректоров, ректоров, заведующих кафедр, профессоров. Это было коллегиальное решение сотрудников Медицинского университета. Работу будем продолжать и дальше по мере нахождения захоронений. Кроме того, не по всем личностям еще достоверно выявлено, что они именно там захоронены», – пояснила ИА «Татар-информ» директор Музея истории КГМУ, по инициативе которого установлены таблички, Регина Иванова.

Пока на Арском кладбище мини-стенды установлены только у могил пяти выдающихся деятелей медицины: заведующего кафедрой детских инфекционных заболеваний Андрея Федоровича Агафонова, заведующего кафедрой акушерства и женских болезней Викторина Сергеевича Груздева, терапевта, доктора медицины Семена Семеновича Зимницкого, хирурга, народного врача СССР Владимира Павловича Крупина и советского гигиениста, заслуженного деятеля науки РСФСР и Татарской АССР Валериана Владимировича Милославского.

По словам куратора проекта КГМУ «Мы помним…» Владимира Дворжака, до конца этого года вуз намерен установить еще около десяти подобных мини-стендов. А всего решено установить 50 персональных инфостендов с QR-кодами.

Медицинский университет намерен охватить более сотни захоронений выдающихся врачей, с подробной информацией о которых по QR-кодам смогут ознакомиться все посетители кладбища.

Пока проект подразумевает установку таких табличек только на Арском кладбище. Однако в перспективе они появятся и на Старо-Татарском кладбище, и на Архангельском.