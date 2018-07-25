Министерство спорта: «Сергей Уренков — не спортсмен»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Министерство по делам молодёжи и спорта Татарстана заявило, что яхтсмен Сергей Уренков не принадлежит ни к какой из официальных спортивных организаций республики. Соответствующее заявление было сделано пресс-службой ведомства в ответ на запрос ИА «Татар-информ».

«В адрес Министерства по делам молодежи и спорту РТ и подведомственных учреждений спорта запроса о командировании со стороны данного человека не поступало, вызовы на соревнования по нему не приходили. Соответственно, ведомством он не был командирован ни на какие соревнования. На данный турнир он выехал без согласования с Министерством или другим учреждением, он представляет себя сам», — говорится в заявлении. Также министерство отмечает, что информация о «выездах» Уренкова на соревнования уже неоднократно поступала в Управление физической культуры и спорта Набережных Челнов, где реально проживает Уренков (сам он себя называет мензелинцем).

«Ранее ему неоднократно была оказана материальная помощь для его „возвращения домой“ после соревнований, однако полученные денежные средства он раз за разом использовал для дальнейших путешествий по стране», — заявляет пресслужба Минспорта. Ранее Сергей Уренков разместил в соцсети «ВКонтакте» просьбу о помощи в возвращении домой из регаты в Санкт-Петербурге, в которой он участвовал как яхтсмен-паралимпиец из Мензелинска. По его заявлению, он чуть не продал свой трофей с соревнований за Кубок Балтийца из-за нехватки денег. Информация об этом была опубликована позднее в нескольких сообществах, в том числе и в паблике «Мензелинск онлайн».

В устраивавшем регату яхт-клубе «Балтиец» заявили, что такой спортсмен участвовал в соревновании, но никаких призов не выигрывал.

Сам Уренков рассказал «Татар-информ», что приехал в Санкт-Петербург, принял участие в регате и завоевал кубок, но Паралимпийский комитет отказал ему в материальной помощи в возвращении домой. Назад он возвращался так же, как и приехал — на автомобиле марки «Ока», прозванном хозяином «Белка».