(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). На видео попала гигантская рыба, проглотившая акулу, сообщает газета «Известия».
На кадры видеозаписи попал огромный атлантический групер, который проглотил небольшую акулу. «Нападение» произошло у берегов Флориды.
Океанского хищника снял на видео капитан рыболовецкого судна. Он с командой поймали на удочку небольшую акулу. В какой-то момент из глубины появилась гигантская рыба и полностью заглотила акулу.
Спустя 5-7 минут групер выплюнул добычу и поплыл дальше.