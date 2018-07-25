Главный детский хирург РТ: Детская смертность от травм в Татарстане снизилась в полтора раза

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). В Татарстане за пять лет в полтора раза снизилась детская смертность от травм и отравлений. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы, главный детский хирург Минздрава РТ Владимир Филатов.

«Снижение детской смертности от внешних причин говорит о слаженной межведомственной работе в республике. К примеру, смертность от воздействий пламенем, электрическим током, дымом снизилась в пять раз. Также за последние пять лет отмечается снижение случайных падений на 10,8 процента», – объяснил хирург.

Одновременно со снижением детской смертности в Татарстане за последние пять лет выросло количество травм и отравлений среди подростков 15 – 17 лет.

«В ДРКБ за последние три года отмечается рост пролеченных детей с травмами. В России, по данным НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, каждую минуту шесть детей получают разные травмы. Каждый день в стране госпитализируются 1300 детей, у 19 из них, к сожалению, травмы оказываются несовместимыми с жизнью», – заключил врач.