Александр Бухаров вернулся в «Рубин» через восемь лет

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Нападающий Александр Бухаров вернулся в казанский «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболист этой зимой после повреждения ахиллова сухожилия расторг контракт с «Ростовом» по соглашению сторон. С весны он тренировался вместе с «Рубином», однако наставник казанцев Курбан Бердыев заявлял об отсутствии планов заключить с ним контракт.

Александр Бухаров – воспитанник челнинского футбола. Играл сначала в «Краснодаре-2002», затем – в новороссийском «Черноморце» и «Рубине-2». С 2005-го по 2010 год выступал за «Рубин». После этого провел четыре сезона в питерском «Зените», но так и не попал в основу команды. Короткое время играл «Анжи», а затем с 2014-го по 2018 год выступал в составе «Ростова».