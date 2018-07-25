АФК «Система» обещает миллион долларов за технологию поиска людей

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Акционерная финансовая корпорация «Система» обещает 1 млн долларов разработчикам технологии поиска людей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента благотворительного фонда компании Анну Янчевскую.

К технологическим решениям, представленным на конкурс, предъявляется ряд требований. Так, потерявшегося человека необходимо найти в течение десяти часов с учетом того, что у него нет при себе средств связи, а поиски ведутся в любое время суток и при любой погоде. Устройства должны быть портативными и не слишком дорогостоящими в изготовлении. Кроме того, требуется, чтобы они могли длительно работать без подзарядки.

При создании устройств могут быть использованы технологии связи и ретрансляции, датчики инфракрасного спектра, системы управления и навигации, искусственный интеллект, все аспекты картографии, любые формы беспилотных патрулей.

Информационным партнером проекта выступило Министерство коммуникации и связи РФ. В числе экспертов – представители поисково-спасательных организаций, в том числе «Лизы Алерт» и «Ангела», сотрудники лаборатории робототехники Сбербанка и так далее.

Часть призового фонда будет потрачена на доработку представленных проектов, остальные средства достанутся финалистам конкурса. Лучшие технологические решения по поиску пропавших людей объявят в ноябре 2019 года, пояснила Янчевская.