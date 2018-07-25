(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Жертвами теракта в Сирии стали по меньшей мере 50 человек, сообщает газета «Известия».

Сегодня утром несколько террористов-смертников совершили теракт в сирийском городе Эс-Сувейда. Боевик привел в действие взрывное устройство возле городского рынка.

Одновременно с этим несколько террористов попытались напасть на несколько деревень на востоке провинции, но им помешали армия и местные жители. В результате боев было убито около двух десятков боевиков.

Жертвами терактов стали по меньшей мере 50 человек. Еще 78 пострадавших с различными травмами были госпитализированы.

