В Чистополе стартует фестиваль палаточных лагерей для детей и подростков

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). С 10 по 15 августа в Чистопольском районе Татарстана пройдет республиканский фестиваль палаточных профильных лагерей для детей и подростков «Звездный десант – новая волна». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

За восемь лет существования фестиваля его посетили свыше восьми тысяч участников. В этом году ребят ожидает игровая программа, песенные и танцевальные конкурсы, презентации и концерты.

Кроме того, за время смены на фестивале пройдут десятки учебных занятий для руководителей профильных палаточных лагерей и круглый стол по обмену опытом.