В третий раз мошенники под видом экспертов Роспотребнадзора атаковали Альметьевск

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Лжесотрудники Роспотребнадзора по Татарстану вновь вымогали деньги у предпринимателя из Альметьевска. Этот случай стал третьим в городе и 14-м в республике с начала 2018 года.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 27 июля в Альметьевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ поступило заявление от очередного бизнесмена, который рассказал о звонке неизвестной женщины. Та, представившись сотрудницей управления, требовала перечислить ей 2 тыс. рублей за приобретение комплекта нормативно-правовых актов, ссылаясь на грядущую плановую проверку. По словам предпринимателя, звонившая представилась Анастасией Николаевной.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что надзорный орган не имеет никакого отношения к этим звонкам и требованиям о переводе денег, а все подобные случаи являются мошенничеством. Обо всех фактах и попытках мошенничества жители республики могут сообщить по телефону горячей линии: 8-987-296-47-10.