Рамзан Кадыров: Новый закон не создает препятствий для желающих изучать родной язык

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Закон об изучении национальных языков, принятый Государственной Думой, не создает преград для школьников, желающих изучать родной язык. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в мессенджере Telegram.

«Я ознакомился с документом. Вижу, что желающему изучать родной язык и любящему его не чинятся никакие препятствия», – подчеркнул политик и добавил, что истинный патриот «никогда не откажется от языка своих предков и родителей».

При этом Кадыров признал, что отказавшегося от изучения чеченского, татарского, аварского или другого национального языка «никто не заставит силой изучать его». Он даже будет с гордостью говорить о своем знании русского и английского, даже не догадываясь о том, как выглядит в глазах собеседников, заметил глава Чечни.

По словам Рамзана Кадырова, после принятия этого закона «станет известно, кто же действительно чеченец». И обратил внимание на то, власти республики сделают все для развития чеченского языка.