Вандал разбил звезду Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Вандал киркой разбил звезду Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Кирку злоумышленник пронес в чехле из-под гитары. Совершив задуманное, он сам сдался полиции, его личность пока что не раскрывается.

Это не первая попытка уничтожить звезду Трампа на Аллее славы. В октябре 2016 года, незадолго до президентских выборов, переодетый строителем хулиган повредил ее киркой и кувалдой. Суд приговорил Джеймса Отиса к трем годам лишения свободы условно и обязал его выплатить 4,4 тыс. долларов условно за причиненный ущерб.

Дональд Трамп был удостоен звезды на Аллее славы в 2007 году за продюсирование реалити-шоу The Apprentice («Ученик») на телеканале NBC.