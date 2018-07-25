Фарид Мухаметшин поздравил сотрудников СК РТ с профессиональным праздником

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил работников следственных органов республики с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба ГС РТ.

День сотрудника органов следствия РФ отмечается в день издания указа «О создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Волконского» Петром I в 1713 году. Поздравительная телеграмма от Мухаметшина направлена на имя руководителя Следственного управления СК РФ по РТ Павла Николаева.

В поздравлении отмечается, что с момента разделения уголовного расследования на предварительное следствие и судебное разбирательство многократно менялись следственные службы и их роль. «Неизменным, однако, осталось их первоначальное предназначение — оперативное, профессиональное и беспристрастное расследование преступлений, совершенных против личности и интересов государства, невзирая на чины и препятствия», — говорится в тексте телеграммы.

В заключение глава парламента Татарстана пожелал всем сотрудникам следственных органов республики неутомимой энергии, благополучия и успехов в служении на благо России.