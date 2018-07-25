Семь тонн испорченных овощей и фруктов изъяли с прилавков магазинов Татарстана

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). 254 партии испорченных овощей и фруктов весом в 7,6 т изъяли специалисты Роспотребнадзора с прилавков магазинов Татарстана за II квартал 2018 года.

Всего было взято около 2 тыс. проб, обследованы сотни торговых точек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

Специалисты надзорного органа наложили 71 штраф на недобросовестных продавцов общей суммой в 863 тыс. рублей, вынесли два предупреждения и выдали одно предписание о прекращении действия декларации о соответствии продукции.