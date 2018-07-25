Мэрия Казани ищет волонтеров для разъяснения горожанам правил сортировки мусора

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Мэрия Казани объявила набор волонтеров, которые станут участниками пилотного проекта по внедрению раздельного сбора мусора в Авиастроительном районе города.

Волонтеры помогут горожанам разобраться с правилами сортировки мусора в первые дни эксперимента. Добровольцы будут работать прямо на месте – возле контейнерных площадок. Перед началом работы им расскажут обо всех тонкостях проекта, чтобы они могли ответить на вопросы казанцев.

Добровольцами станут и организаторы проекта. Например, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. Разъяснительную работу будут проводить и городские экоактивисты.

Неравнодушные жители, желающие попробовать себя в роли волонтера, могут оставить свои контакты по телефонам: 8 (843) 590-04-26 (доб. 2312) и 8 (843) 524-75-33. Прием заявок ведется до субботы, 28 июля.

Ранее стало известно, что пилотный проект по внедрению раздельного сбора коммунальных отходов стартует в Авиастроительном районе Казани 1 августа.